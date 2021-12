Preguntas frecuentes de la vacuna contra Covid-19 en niños

Mientras que familias siguen debatiendo si vacunar o no a sus hijos, otras actuan. Una madre hispana del área le dijo a Noticias Wink que vacunar a sus hijos le da tanquilidad. Lee Health anunció que la vacuna de refuerzo protege contra el Omicrón.

Lucia León de Estero tomó la decisión que muchos padres todavía están contemplando. León vacunó a sus hijas de 9 y 6 años de edad y a su sobrino de 15. Hoy los niños de León recibieron la segunda dosis de Pfizer. En dos semanas serán considerados como completamente vacunados, esto según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

León tuvo Covid en junio y no quiere que sus hijos pasen por lo mismo. “Me dio mucho miedo de contagiarlos. Una madre se siente insegura pero ahora que viene la segunda ola ya los siento protegidos porque estoy confiando en la vacuna”.

Según los CDC se han registrado casi 2 millones de casos de Covid-19 en niños entre las edades de 5 a 11. Desde octubre, han fallecido 100 niños menores de 11 años en el país por el virus. Y de hecho, es una de las 10 principales causas de muertes en ese grupo de edad.

Felipe Diego, el sobrino de León, dice que se sentirá más tranquilo al quitarse la mascarilla. “Estoy orgullozo porque la mascarilla me da pena usarla. Pero ahora que me pusieron la vacuna me siento bien”.

También le suguiere a sus compañeros que hagan lo mismo. “Si se quieren vacunar ánimo, porque la vacuna no duele pero si aguantan”.

Para mas informacion sobre los sitios de vacunacion haga clic aquí y para preguntas frecuentes sobre la vacunación en niños haga clic aquí.

Related

Copyright 2021 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Val Simpson



Do you see a typo or an error? Let us know