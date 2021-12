Médico de Naples arrestado en Vermont por asesinato en 2019 muerte a tiros

Después de una larga investigación que comenzó hace más de dos años, la Policía Estatal de Vermont arrestó a un sospechoso en relación con el tiroteo fatal del 1 de noviembre de 2019 contra un camionero en Rockingham, Vermont.

El martes se emitió una orden de arresto por asesinato en segundo grado para el Dr. Jozsef Piri, de 49 años, de Nápoles.

Jozsef Piri, M.D., FACP, figura en línea como certificado por la junta en medicina interna, y se especializa en una variedad de aspectos de la atención primaria para adultos y geriatría.

Los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Collier ayudaron a los detectives de la Policía Estatal de Vermont a arrestar a Piri el jueves.

El cargo de asesinato surge de la muerte a tiros de Roberto Fonseca-Rivera, 44, de Boston, Massachusetts, cuyo cuerpo fue encontrado al volante del camión Katsiroubas Produce que conducía por la Ruta 103 de Vermont en Rockingham el viernes 1 de noviembre. 2019. La causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza y el cuello. Piri y Fonseca-Rivera no se conocían, dice la policía.

A través de la investigación, la policía estatal se enteró de que Piri conducía una Toyota Tundra 2018 en la Ruta 103 de Vermont muy cerca del camión de reparto de Fonseca-Rivera el día en cuestión. Piri vivía en Connecticut en ese momento y regresaba a casa desde una propiedad que tenía en Londonderry, Vermont. Los detectives revisaron las imágenes de vigilancia, los datos del GPS, las fotografías y otra información para determinar que Piri conducía inmediatamente frente a Fonseca-Rivera justo antes de que ocurriera el tiroteo.

Más detalles de las acusaciones se encuentran en la declaración jurada de causa probable, que se presenta en la División de lo Penal del Tribunal Superior de Vermont en Brattleboro. La Policía del Estado de Vermont no puede proporcionar ningún comentario adicional sobre este caso.

La Unidad de Delitos Mayores de la Policía Estatal de Vermont trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Windham a lo largo de esta investigación. También participaron en el caso la Oficina de Investigaciones Criminales de VSP, el Equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen, la Unidad de Investigación de Tecnología y la Unidad de Servicios a las Víctimas; el Laboratorio Forense de Vermont; la Oficina del Médico Forense Jefe de Vermont; el Departamento de Policía de Boston; la Policía del Estado de Massachusetts; la Policía Estatal de Connecticut; la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y el FBI.

La lectura de cargos de Piri en Vermont está pendiente de su extradición de Florida y aún no se ha programado.

