Hacer que sus hijos comprendan las consecuencias de hacer amenazas escolares

Puede ser difícil hablar con sus hijos sobre la violencia escolar, pero con el aumento de las mismas en más del 100% a nivel nacional, incluyendo aquellas que resultan ser falsas, aún conllevan graves consecuencias, y es importante que los niños lo entiendan.

Ya sea que se haya dicho en voz alta, escrito en un texto o publicado en las redes sociales, las consecuencias siguen siendo graves. Las amenazas falsas pueden resultar en suspensión o expulsión y hasta $ 10,000 en multas. Hacer una podría llevarle a prisión por 15 años y hacerle ganar un historial de delitos graves. Esto también dificultaría la búsqueda de empleo, ya que tendría que revelar ese delito a su posible empleador al completar una solicitud. Si la amenaza se hizo a través de un medio como el correo o por teléfono, incluso podría considerarse un delito federal, lo que le podría dar otros 10 años de prisión.

Los expertos dicen que a menudo la mejor manera de abordar esto es ayudar a su hijo a identificar lo que está sintiendo y redirigir sus comentarios a algo que sea más apropiado. Es posible que su hijo esté diciendo este tipo de cosas porque quiere que los adultos de su vida tomen en serio sus preocupaciones y cree que aumentar las apuestas diciendo algo aterrador llamará la atención de alguien. Todo lo que pueden querer es sentir que sus sentimientos son importantes, por lo que reconocer sus sentimientos y decirles que saben que deben sentirse frustrados o heridos puede brindarles mucha de la validación que buscan.

Si su hijo es mayor, estas conversaciones también pueden incluir hablar sobre lo que es y no es apropiado publicar en Internet y explicar cuán intensas pueden ser las consecuencias. Si su hijo sabe que algo tan simple como una perorata en Instagram podría llevarlo a la cárcel, es posible que lo piense dos veces.

Autoridades del Condado Lee y el Condado Collier tienen a la mano recursos informativos para ayudar a los padres y personal escolar a reestablecer un sentimiento de normalidad y seguridad en los niños después que tome lugar un acto de violencia.

