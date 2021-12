Cámara baja aprueba ley “Build Back Better” ¿Podría reducir el costo de medicamentos?

(AARP) La Cámara de Representantes de EE.UU. votó el 19 de noviembre para aprobar una legislación histórica que podría dar un impulso a la calidad de vida de millones de adultos mayores y sus familias, como mejoras significativas, Medicare, servicios ampliados de cuidados en el hogar y en la comunidad, y opciones de vivienda más asequibles.

La Cámara de Representantes votó 220-213 a favor de aprobar el proyecto de ley Build Back Better (BBB) del presidente Biden. AARP luchó arduamente para asegurar que la legislación incluyera reformas clave para hacer que Medicare fuera más asequible y eficaz para los adultos mayores, así como para incluir apoyo financiero para los 48 millones de cuidadores familiares de Estados Unidos.

“La votación de hoy es un paso fundamental para ayudar a los adultos mayores a costear los medicamentos recetados que necesitan”, dice Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva y directora de Activismo y Compromiso de AARP. “El proyecto de ley que aprobó hoy la Cámara de Representantes incluye reformas importantes para reducir los costos de los medicamentos: permitir, por fin, que Medicare negocie los precios de los medicamentos, evitar que los precios aumenten más rápido que la inflación y agregar a la Parte D un límite firme de gastos de bolsillo”.

Esta medida es una de las dos leyes principales impulsadas por la Administración Biden. La otra, la ley de inversión en infraestructura y empleo, fue aprobada en el Congreso y firmada por el presidente Biden el 15 de noviembre.

Si se convierte en ley, la legislación aprobada por la Cámara tendría un impacto amplio en la sociedad de Estados Unidos. Estas son algunas de las maneras en que la ley Build Back Better podría afectar a millones de adultos mayores.

Reporter: Gaby Romero



