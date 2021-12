Ahora puede enviar mensajes de texto al 911 durante una emergencia

En caso de una emergencia en vez de llamar al 911 ahora usted puede simplemente mandar un mensaje de texto para comunicarse con la policía del Condado Lee, y enseguida recibirá una respuesta.

La meta es poder ayudar a personas que no estén en una situación lo suficiente segura para hacer una llamada. Por ejemplo una víctima de violencia doméstica o un estudiante que esté en el medio de un tiroteo escolar, un mensaje de texto podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Un servicio que también está desponible en español. “Tienen miedo de con quien están. Violencia doméstica, alguien puede tener discapacidades auditivas, ahora tiene la habilidad en sus manos para ‘textiar’ y recibir la ayuda que necesitan enseguida”, dice Carmine Marceno, Alguacil del Condado Lee.

“Sabemos que a veces no es seguro que llamen. Que oigan la conversación que está teniendo con el 911”, agrega Karen Harmon, directora de relaciones comunitarias de el Shelter for Abused Women and Children.

Operadores de emergencia recibirán los mensajes de texto y de forma inmediata pondrán a la policía o a los bomberos. Hoy en día más del 80% de las llamadas al 911 salen de un celular. Por esta razón, el Condado Lee se suma a la mayoría de los condados de Florida que ofrecen este servicio.

“Ahora podemos comunicarnos y la abilidad de ayudarlos sin importar donde estén en este Condado. Muchas veces la communidad hispana teinen miedo por su cultura de llamar al 911 o están intimidados. Hoy es un texto que esta hay en sus manos”, agrega Marceno.

Las autoridades piden que solo envíen un mensaje de texto si no puede llamar. En caso de que no tenga otra opción, puede enviar el mensaje al 911 con su ubicación y una breve descripción de su emergencia.

Reporter: Andrea Guerrero



