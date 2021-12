46 años llenos de luces navideñas en Edison and Ford Winter Estates

Esta experiencia festiva única se llevara a cabo cada noche desde las 5:30 p.m. hasta las 9:00 p.m., desde el 26 de noviembre hasta el 2 de enero, pero cerrarán en Navidad (25 de diciembre).

El costo de admisión es de $20 por adulto, $10 para jóvenes entre 13 y 19 años, $2 para niños entre 6 y 12 años. También ofrecen recorridos guiados cada noche de 6p.m. a 7p.m. por $30 por adulto, $25 para jóvenes entre 13 y 19 años, $18 para niños entre 6 y 12 años.

Residentes del Condado Lee tienen un descuento de $5 los lunes por la noche.

Para ver el horario completo y para comprar sus boeltos haga clic aquí.

