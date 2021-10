Festival de Otoño 2021 y eventos de Día de Brujas en el Suroeste de Florida

Halloween o Día de Brujas ha llegado, lo que quiere decir que todos están buscando por actividades para niños y adultos. Esta es una lista de diferentes eventos en nuestra zona.

En curso

Farmer Mike’s U Pick Festival de Verano y el Laberinto de Maíz Embrujado. Incluye camiones de comuda, paseos en carro de heno, paintball, y más. Ubicado en Farmer Mike’s U Pick, 26031 Morton Ave. Bonita Springs, FL 34135.

Para más información visite farmermikesupick.com

Halloween Express & Fall Festival Este evento anual va desde el viernes 15 de octubre hasta el domingo 31 de octubre. El festival y el área de calabazas cerrarán el sábado 30 de octubre, sin embargo el Halloween Express seguirá abierto hasta el 31.

Actividades incluyen el Camino del Espantapajaros por el Jardín de Niños, el Área de Calabazas, paseos en carro de heno, saltarines, carnaval de comida, y por su puesto el Halloween Express, un paseo nocturno en tren con miles de luces y decoración festiva.

Para más información visite leegov.com

Cultural Park Theater’s Haunted Halloween Revue será de 10 am a 3 pm cada fin de semana (del 21 al 31 de octubre). Este teatro musical incluye todas las canciones de halloween favoritas de toda la familia. Artistas locales se tomarán el escenario para esta fantástica producción, cante junto con ellos todos los clásicos de halloween y escuche nuevas canciones que seguramente se convertiran en sus favoritas.

Para más información haga clic aquí

Wicked Walk se llevará a cabo en el Downtown de Fort Myers de 6pm a 9pm. Con motivo de celebrar las artes y los logros de los estudiantes artísticos del Condado Lee, Wicked Walk es un proyecto colaborativo entre las Escuelas Públicas del Condado Lee, la Fundación de las Escuelas Públicas de Lee, y el Centro de Arte Sidney & Berne Davis. El Wicked Walk es una experiencia de arte en la que la audiencia es guiada por el Centro de Arte Sidney & Berne Davis con exposiciones de teatro, danza, canciones y obras de arte, todo echo por los estudiantes del Condado Lee. Los tours son cada 20 minutos. Los boletos tienen un costo de $10 por adulto y $5 por niño.

Para más información haga clic aquí.

Viernes 22 de Octubre:

Cape Coral Oktoberfest organizado por el Club Social Alemán-Americano es de 4pm a media noche. El Cape Coral Oktoberfest es la fiesta más grande del año en la comunidad. El evento está lleno de diversión, buena comida, cerveza doméstica y alemana, música en vivo en varios escenarios, risas, baile, entre muchas otras cosas.

Espantapájaros en el Parque y Halloween Express se llevará a cabo de 10am a 9pm en Lakes Park en el Condado Lee. Disfrute de un paseo por el Jardín de los Niños para ver a los espantapájaros de este año con la temática de “Personajes de los libros”. Los visitantess podrán votar por su favorito durante el evento. Venga y disfrute de un paseo en tren y vea toda las tenebrosas decoraciones de halloween. Los boletos tienen un costo de $6 por persona mayores de 6 años, y $2 por niños de 1 a 5 años. Niños menores de 1 año y mujeres embarazadas no podrán subirse al tren. Los permisos de estacionamiento son requeridos.

Para más infromación sobre costos y horarios especificos visite su página de Facebook.

Halloween Monster Bash será de 6pm a 8pm en el Golden Gate Community Center. Incluirá bailes, música, juegos y sorpresas. Todos los invitados tienen que usar disfrazes amigables para la familia para asistir.

Para registrarse para este evento haga clic aquí.

Boo at the Zoo este evento se llevará a cabo en el Zoológico de Naples de 9am a 1pm, los días 22, 23 y 24 de octubre. Todos los niños que estén disfrazados podrán entrar gratis durante estos 3 días. Los niños podrán pedir dulces al rededor del zoológico, habrá estaciones educativas, e interacciones de animales con calabazas. En este evento amigable para la familia, solo aquellos adultos que esten en compañía de un niño podrán disfrazarse.

Para más información acerca de Boo at the Zoo, visite la página web del zoológico.

Sábado 23 de Octubre:

Craft Beer Flights & Bites with Fort Myers Brewing Co. este evento va desde las 3pm hasta las 4:30pm. Los boletos son $44 por persona, solo se pueden comprar de forma anticipada directamente en la página de Craft Beer Flights & Bites with Fort Myers Brewing Co. Dele la bienvenida al otoño con el sabor de 4 cervezas artesanales y pasabocas.

Celebración de Halloween sin Alcohol Eventi organizado por Kava Nirvana se llevará a cabo desde las 8pm hasta la media noche. Es una fiesta de disfraces y también habrá un concurso al mejor disfraz. También habrá un drag show por parte de Rocky Horror Picture Show. Kava Nirvana queda en 12995 S Cleveland Avenue, Ste. 103A, Fort Myers, FL. Para más información acerca de las opciones de bebidas sin alcohol haga clic aquí.

Evento de Halloween en Gulf Coast Town Center se llevará a cabo de 5pm a 8pm. Tendrán actividades de Trick-or-Treating, juegos y premios estilo carnval, personas en zancos, música espeluznante, y mucho más. Este evento es totalmente gratis y también tendrá un concurso para niños (menores de 13 años) a el mejor disfraz. Para más información visite la página de Facebook del centro comercial.

South Cape Business Trick-or-Treat & Halloween Fall Festival se llevará a cabo desde el medio día hasta las 4pm. Padres, traigan a sus hijos disfrazados para la 4° edición de este evento. Será divertido, seguro, amigable para la familia y además totalmente gratis. Para más infromación visite la página de Facebook del evento haciendo clic aquí.

Boo & Brew será en el parqueadero del Edison Mall en Fort Myers desde las 3pm hasta las 8pm. Es un evento familiar que incluye muestras de cervezas, exibiciones de autos, zona para niños, actividades con tiza, juegos al aire libre, música en vivo, camiones de comida, concurso de disfraces, pintacaritas, dulces y mucho más. Para más información o para registrarse haga clic aquí.

Spooktacular Pet Costume Contest & PAWty, este evento para mascotas se llevará a cabo de 1pm a 4pm en Millennial Brewing Co. El registro tiene un costo de $10 que incluye un boleto para una bebida. Habrá camiones de comida. También habrá animales elegibles para adopción. Para más información visite la página de Facebook haciendo clic aquí.

Spooktacular Drink & Treat este evento se llevará a cabo de 7pm a 11pm en 909 SE 47th Terrace en South Cape Coral. Es una tenebrosa ruta de bares y disfrute de diferentes bebidas y aperitivos en varios de los mejores lugares de South Cape Coral. Para comprar sus boletos y para ver una lista de lo que incluyen haga clic aquí.

Goosebumps Fest 2021 este evento se llevará a cabo de 6pm a 11pm en Main Street en el Downtown de Fort Myers. Esta es la primera edición de este evento. Habrá presentaciones de artistas locales de todo el Suroeste de Florida. Los boletos empiezan desde $10 y los puede comprar haciendo clic aquí.

Domingo 24 de Octubre:

Pumpkin Decorating Party, este evento de decoración de calabazas será de 10am a 2pm en Bay shore Live Oak Park en Port Charlotte. Habrá música, juegos, comida y muchos premios. Calabazas y utencilios para decorarlas estarán disponibles para todos. Debe pre-registrarse para este evento haciendo clic aquí.

Lunes 25 de Octurbe:

Halloween Edition: Themed Open Mic Night en San Carlos Park este evento se llevará a cabo de 7pm a 2am en Botanical Brewing Taproom en Cape Coral. Participe y demuestre su talento musical con la banda Jam, una banda local de San Carlos Park. Para más infromación visite la página de Facebook del evento haciendo clic aquí.

Miércoles 27 de Octubre:

Hallowine Wine Walk se llevará a cabo en Mercato desde las 6pm hasta las 9pm. Disfrute de una noche tenebrosa con deliciosa comida y vino de diferentes restaurantes de Mercato. También habrá un concurso de disfraces, rifas y una cabina de fotos. Además, podrá llevarse a casa una copa de vino conmemorativa. Los boletos tienen un costo de $60 por persona o $200 por 4 niños. Para comprarlos haga clic aquí.

Jueves 28 de Octurbe:

Halloween Party en el Luminary Hotel & Co. será de 6pm a 10pm. Vista para impresionar o venga disfrazado para el concurso. Puede ganarse una estadía de una noche en el hotel Luminary. Los boletos tienen un costo de $39 por persona, y solo se venderán por adelantado. Su nombre será agregado a la lista de invitados. Para comprar los boletos visite la página del evento Full Moon Party on the Pool Deck. Traiga el email con la confirmación para entrar. Este evento es solo para adultos, mayores de 21 años con ID.

Viernes 29 de Octubre:

North Collier Regional Park Boo-Tacular Halloween este evento se llevará a cabo de 6pm a 9pm. Habrá entretenimiento, saltarines, cabinas de fotos, pintacaritas y camiones de comida. Los boletos tienen un costo de $3 por persona si se compran de forma anticipada y $5 a la entrada. Niños de 3 años o menos entran gratis. Para comprar los boletos haga clic aquí. Para más información puede llamar al (239) 252-4089 o envíe un email a [email protected]

Family Fright Night este evento será desde las 6:30 p.m. hasta las 9 p.m. en Cape Coral Yacht Club. Este evento incluirá un concurso de disfraces, DJ, música en vivo, comida, juegos y por supuesto muchos dulces. Los boletos tienen un costo de $5 por persona o $20 por una familia de 5. Para comprar los boletos y para más información comuniquese al (239) 574-0806.

Sábado 30 de Octurbe:

Halloween Bar Crawl se llevará a cabo en el Downtown de Fort Myers desde las 4pm hasta las 2am. The Official Halloween Bar Crawl han organizado una lista de los mejores bares y clubes nocturnos para todos los participantes. No habrá costo de entrada, y tendrán una copa especial para los primeros 200 participantes. Los boletos tienen un costo de $19.99. para más información visite la página de Facebook del evento haciendo clic aquí.

Halloween Trick Or Treat Street Fest se llevará a cabo de 5pm a 10pm en Millennial Brewing Co. Una fiesta de halloween para adultos y niños. Habrá saltarines, pintacaritas, música en vivo, muchos dulces, comerciantes y mucho más. La entrada será gratuita, al igual que el estacionamiento. Para más información visite la página de Facebook haciendo clic aquí.

Spooktacular Night en el Estero Park, este evento comenzará a las 5pm. Habrá un concurso de disfraz de autos y camionetas con premios. Llame al centro para reservar un cupo y para tener más información al (239) 533-1470. Se le recomienda registrarse antes del 22 de Octurbe. El concurso se llevará a cabo de 5pm a 7pm, y después de esto empezando a las 7:15pm se presentará la película Scoob! Recuerde para más información puede llamar al (239) 533-1470 o en la página web del parque haciendo clic aquí.

Domingo 31 de Octubre:

Halloween Fun en Sky Zone, este evento se llevará a cabo de 11am a 7pm. En la mañana habrá un concurso de disfraces de 9am a 11am para niños menores de 7 años. Para más información haga clic aquí.

Trick or Treat en el Flee Masters Flea Market desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. Para más infromación visite la página de Facebook haciendo clic aquí

