Consejos para celebrar la Noche de Brujas de forma segura

Incluso superhéroes, brujas y criaturas mágicas tienen que tener cuidado en esta noche de Halloween. La policía le recuerda a la comunidad tener en cuenta los siguientes consejos para tener una noche segura mientras sus hijos piden dulces. También informan sobre las reglas que los delincuentes sexuales registrados deben acatar durante Halloween.

Delincuentes sexuales que estén en libertad condicional o período de prueba tienen prohibido tener luces en su entrada o algún tipo de decoración de Halloween. También tienen prohibido abrirle la puerta a lo niños que toquen a su puerta.

Para saber si en su vecindario vive alguna persona registrada como delincuente sexual haga clic aquí.

Do you see a typo or an error? Let us know