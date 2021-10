No habrán cargos criminales contra mujer acusada de atropellar a Miqueas Ramos

Juliana Ramos madre de Miqueas Pérez-Ramos, de 18 años, quien murió a principios de año, dice que sabe quién mató a su hijo. “Ella sabe muy bien lo que hizo. Ahora yo no se por qué la fiscal no quiere poner los cargos”, dijo Ramos.

Su hijo miqueas salió a correr la mañana del 13 de febrero, un par de horas después, Juliana encontró su cuerpo en una zanja. Ramos dice que en ese momento vió un Jeep negro parado en la misma intersección. No queda claro si la mujer que vió Juliana es la responsable de la muerte de su hijo. Sabemos que las autoridades están en posesión del auto que atropelló a Miqueas y no es un jeep negro.

Sin embargo, Casey Gartland, abogado de la familia Ramos, dice que la fiscalía tiene el deber de entrevistar al conductor de ese Jeep. “En esa entrevista, Juliana explicó que había visto a la Sra. Rodríguez, la sospechosa del caso en el lugar, horas después de ocurrido el presunto incidente, con un hombre desconocido en un Jeep”, comentó Gartland.

Según un reporte de los investigadores, Betsy Lee Rodriguez es la sospechosa. Rodriguez le dijo a las autoridades que pensó que le dió a un animal. La fiscalía dice que no puede presentar cargos contra ella, porque no hay prueba de que ella se fue de la escena sabiendo que atropelló a una persona. A lo que Gartland responde, “el único hecho que es realmente importante aquí es que el sospechoso regresó horas después del incidente con otras persona al lugar, para señalar lo que había sucedido. Uno no regresa al sitio si golpea a un jabalí tal y como ella dijo, y para mí eso demuestra que en el momento en que ella estuvo en el accidente tenía conocimiento real y, por lo tanto, el estado debería estar procesando este caso “.

La familia de miqueas dice que no va a para hasta conseguir justicia. ” [Estoy] enojada, triste. Enojada porque no quieren hacer nada, no quieren hacer justicia por mi hermano.” dice Cristabel Ramos, hermana de Miqueas.

Reporter: Val Simpson



