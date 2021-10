Estamos a escasos días para que miles de niños salgan a pedir el famoso “Trick or Treat” puerta a puerta. Aunque la pandemia no ha terminado, el Dr. Anthony Fauci asegura que no hay impedimento de que las personas vacunadas se reúnan para la celebración. “Salgan y disfruten de halloween”, dijo Fauci en una entrevista para CNN, indicando que los casos de Covid-19 en Estados Unidos están disminuyendo otra vez, especialmente gracias al avance de la vacunación.

Para un halloween seguro el Departamento de Salud de Florida recomienda disfraces brillantes para mayor visibilidad, disfraces cortos para evitar tropiezos o contacto con llamas, buscar la opcion “resistente al fuego” en las etiquetas como pelucas y accesorios, evite espadas, bastones o palos afilados que puedan lastimar a su hijo si tropieza.

Aunque es seguro para los niños pedir dulces, ellos deberían evitar asistir a fiestas donde haya grandes conglomeraciones de gente. Mientras se espera la aprobación de la vacuna para niños de 5 años en adelante.

