En corte hombre acusado de robar un auto con una familia hispana

Un auto en llamas en plena interestatal. El tráfico detenido por completo en sentido norte. El conductor de ese vehiculo, Deshaun Blake, de 28 años de edad, buscó a otro vehículo para huir de la escena. El sospechoso dejó el vehículo en llamas y caminó a un lado de la I-75 donde encontró a la víctima.

Fue entonces cuando el sujeto se topó con un auto estacionado a un lado de la vía con dos mujeres y una niña pequeña dentro. No muy lejos de donde se incendió el auto, la víctima acababa de estacionarse a un lado de la autopista para darle de comer a su hija pequeña. Cuando el hombre vio ese auto, ingresó al asiento trasero. El sospechoso entró en el auto de la víctima, la agredió y le pidió que empezara a manejar.

La mujer le dijo a los investigadores que ella llegó a alcanzar las 100 millas por hora. Blake le dijo que luego que se detuviera en Gulf Coast Town Center, donde luego huyó, dandole oportunidad a la mujer de llamar al 9-1-1. Deshaun tuvo su primera aparición en corte en la que se le fue fijada una fianza de $52.500 .

Do you see a typo or an error? Let us know