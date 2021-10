Condenan a Marian Williams a cadena perpetua por matar a 3 niños en Arcadia

Un jurado recomendó la cadena perpetua para Marian Williams, quien fue declarada culpable de un incendio provocado que mató a tres niños en Arcadia.

Los mismos miembros del jurado encontraron a Williams culpable la semana pasada de tres cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de intento de asesinato en primer grado, incendio premeditado y robo de una vivienda ocupada.

Durante los últimos cuatro días, los miembros del jurado han estado escuchando testimonios para decidir si Williams debe ser condenada a muerte.

En sus declaraciones finales, el estado describió el crimen como “un acto de crueldad”.

También refutaron el argumento de la defensa, que aseguraba que Williams estaba luchando contra la depresión y otros problemas de salud mental cuando provocó el incendio.

“Tienes que concentrarte en lo que el acusado eligió hacer con su propia voluntad”, dijo un fiscal. “Muchas personas en nuestra sociedad padecen depresión, pero siguen siendo responsables de los delitos que cometen”.

La defensa argumentó que el crimen no fue “especialmente” atroz.

“¿Alguno de estos niños seguía consciente cuando se quemaron? No hay ningún testimonio que demuestre eso “, dijo un abogado defensor.

El incendio provocado ocurrió en el 2017 y mató a Kiani Clark de 8 años, Marcus Clark de 10 años y Kemaren Clark de 4 años. La casa era propiedad de su abuelo, el ex novio de Williams, quien escapó del incendio junto a otra persona.

Durante la fase de la pena de muerte, el testimonio se centró en la salud mental de Williams, que incluye depresión, ansiedad, trastorno bipolar, problemas de manejo de ira y abuso de sustancias.

Los miembros del jurado también escucharon declaraciones de la familia de los niños, así como de la familia de Williams.

Si el juez está de acuerdo con la recomendación de pena de muerte, Williams se unirá a otras tres mujeres condenadas a muerte en Florida.

Actualmente, hay 302 hombres en el corredor de la muerte.

Do you see a typo or an error? Let us know