Asistencia de alquiler disponible en el Condado Collier

Esta ayuda está disponible para todos aquellos que están atrasados en pagos de alquiler por causa de la pandemia.

The Collier County Improved Emergency Rental Assistance Program, mejora el proceso para aquellos que han sido desalojados. Asistencia de hotel o motel también está disponible. Sin embargo, los beneficiarios deberán cumplir con ciertas calificaciones.

“Deben haber sufrido problemas financieros relacionados con la pandemia de Covid-19 y deben estar en riesgo de quedar sin hogar o en estado de vivienda inestable”, dijo Kristi Sonntag, directora de Servicios Humanos y Comunitarios del Condado Collier. “Un estado de vivienda inestable está calificado como tener un carta de desalojo, o pagos atrasados. Adicionalmente, un estado de vivienda inestable puede ser pagos de servicios atrasados”.

Si usted cumple con los requisitos y necesita ayuda puede registrarse visitando la página colliercountyhousing.com.

Para más información sobre este programa y otras ayudas puede llarmar a Community and Human Services al (239) 252-2273.

