Ayuda para víctimas de violencia doméstica en Immokalee

El año pasado el Centro para Mujeres y Niños Abusados (The Shelter) recibieron más de 1.600 llamas de víctimas pidiendo ayuda. Hoy The Shelter quiere crear conciencia en la comunidad. “Para servir a las personas que están sufriendo de violencia doméstica; ya sea hombres, niños, mujeres. Queremos dejarles saber que si necesitan nuestros servicios estamos aquí”, dice Norma Rodríguez, vocera del centro.

The Shelter ofrece los siguientes servicios totalmente gratuitos y recuerde que no necesita ser ciudadano para usarlos:

Octubre es el mes de la concientización de la violencia doméstica. Por esta razón The Shelter estará parando con carteles en mano en diferentes lugares en Immoklaee toda la semana. La meta es que la comunidad sepa que están ahí para asistir en lo que sea necesario. Estarán en las siguientes ubicaciones de 12pm a 2pm cada día.

“A mi me da mucho orgullo ser una persona con la que está disponible para ayudar a la comunidad hispana, que hablo español, que hablo inglés para poder darles esos servicios que muchas de las mujeres necesitan en esta comunidad”, agregó Rodríguez.

En plena pandemia durante el 2020, el centro recibió un total de 1.634 llamadas en el Condado Collier. El abuso puede ser emocional, físico o financiero. Rodríguez dice que muchas personas que están en una relación abusiva no saben que existen estos recursos. “Me da mucho gusto que la gente realmente llegue a nuestras oficinas, que lleguen y llamen a nuestras oficinas para agarrar esos servicios que necesitan”.

