‘Programa de Guardianes’ para portar armas en las escuelas

Las recientes amenazas de violencia escolar en nuestra región alarmaron a la comunidad. Ahora a la Junta Escolar del Condado Lee quiere más seguridad en las escuelas. “Creo que debemos reforzar esa seguridad. Todo el proceso”, dice Gwynetta Gittens, miembro de la junta escolar.

El programa de guardia significa que personal en las escuelas, tales como directores o asistentes de maestros, podrán cargar armas de fuego en los establecimientos. También se podría contratar más personal. “Tenemos que ver eso. No solo desde el punto de vista financiero, estamos utilizando guardias que ya existen. ¿Personas a las que ya se les paga?, ¿esto le quitará su trabajo actual?”, agrega Gittens.

El Distrito Escolar dice que actualmente tienen contratados a 60 policias escolares. Y que el actual presupuesto no deja lugar para contratar a más personal de seguridad. Una capacitazión de 144 horas es necesaria antes de responder a un tiroteo escolar. El entrenamiento será realizado por la oficina del Sheriff del Condado Lee.

“Uno para cargar armas tienen que ser una persona entrenada, como policias. Aunque para cometer errores cualquiera lo puede cometer. Pero tenemos que primeramente pensar eso bien. ¿A quién le vamos a dar armas y cómo lo vamos a hacer?”, comenta Alfredo Cañarte de Fort Myers, quien tiene dos hijos que asisten a la escuela en el Condado Lee. “Pueda ver una bala que se escape. Puede haber muertes y todo”, agrega Cañarte.

Do you see a typo or an error? Let us know