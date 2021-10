‘English Café’ programa para practicar el inglés de forma gratuita

Las bibliotecas del Condado Lee iniciaron este mes de octubre su programa ‘English Café’ dedicado para todo aquel que desee practicar el idioma inglés. Son tutorias de aproximadamente 90 minutos, en las que puede practicar y perfeccionar su inglés conversacional de forma presencial o virtual. Este programa es dirigido por voluntarios del Condado Lee, por esto mismo este servicio es totalmente gratuito.

Si prefiere hacerlo de forma virtual, tiene que dirigirse a la página de las bibliotecas del Condado Lee, y en la página de eventos podrá registrarse y por último recibirá un enlace para unirse a la sesión. “No tiene que tener una instrucción formal en inglés. Con que sepa un mínimo es suficiente, pero sí tiene que tener un conocimiento mínimo. Porque para poder tener una conversación completa con alguien tiene que poderle entender. La idea es que estemos en comunidad, que aprendamos, que practiquemos la pronunciación, y que nos sintamos más comodos al hablar”, explicó Noelia Martínez bibliotecaria con relaciones con la comunidad.

