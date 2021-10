Se acerca “Boo at the Zoo”, popular evento de halloween en Naples

Se acercan las fiestas de Halloween y como cada año, el zoológico de Naples prepara uno de los eventos preferidos para grandes y chicos. Siempre en aras de sorprender a los visitantes, habrá nuevas atracciones durante ese fin de semana de brujas.

“Tenemos varias actividades, tenemos princesas, tenemos piratas en disfraces, toda un serie de actividades en el zoológico. Tenemos ‘trick or treating’ para los niños, caramelos, estaciones, diferentes lugares del zoológico con esta actividad”, explica Rolando Abin, vocero del zoológico de Naples. “Comenzando el viernes 22, 23 y 24. El horario en de 9 a 1”, agregó Rolando

Para más información puede visitar la página napleszoo.org/boo. Y viva la experiencia de Halloween en medio de la naturaleza, rodeado de exóticos animales

