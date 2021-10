“Espantapájaros en el parque” en Lakes Park

Lakes Park Enrichment Foundation invita a la comunidad del suroeste de Florida a participar en su duodécima competencia anual “Espantapájaros en el parque”. estos se exhibirán del 15 al 31 de octubre en todo el Jardín de Niños en Lakes Regional Park, 7330 Gladiolus Drive, Fort Myers y serán parte del Lakes Park Fall Festival.

La competencia de este año se ha reinventado, haciéndola más fácil para los participantes e incorporando las pautas de los CDC para el distanciamiento social. Todas las entradas consistirán en una única figura de espantapájaros sujeta de forma segura a un poste o poste, vestida como un personaje de libro favorito. Espere ver personajes del Dr. Seuss, Harry Potter, Frankenstein, personajes de cuentos de hadas (las posibilidades son infinitas) a lo largo de los senderos del jardín infantil.

Las ganancias beneficiarán a proyectos y programas de mejora de parques financiados y administrados por Lakes Park Enrichment Foundation.

Lakes Park Enrichment Foundation es una organización 501 (c) (3) dedicada a ayudar al Departamento de Parques y Recreación del Condado de Lee a agregar mejoras que realcen Lakes Park y aumentan el disfrute de la comunidad.

