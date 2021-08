Tratamiento de anticuerpos en Bonita Springs

Con la intención de mitigar las hospitalizaciones y muertes por covid, el estado habilitó sitios para administrar tratamientos de anticuerpos a gran escala. Uno de estos sitios está ubicado en la antigua biblioteca de Bonita Springs.

Aquellas personas que tengan covid o que sean de alto riesgo y hayan sido expuestas, pueden venir a este sitio a recibir la terapia de anticuerpos de forma gratuita. Se ofrece el tratamiento de la marca Regeneron, parecida a la que se ofrece en clínicas y hospitales.

No se necesita receta médica para recibir el tratamiento. Es recomendable que para mejores resultados el paciente reciba el tratamiento entre 3 a 5 días después de haber dado positivo al covid-19.

Para recibir este tratamiento debe agendar una cita por medio de la página web del departamento de salud:

floridahealthcovid19.gov/monoclonal-antibody-therapy/

