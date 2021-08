Implicaciones tras la aprobación total de la vacuna de Pfizer

La aprobación de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 llega en un momento crucial en el que Estados Unidos enfrenta una cuarta ola de contagios. Estados como Florida y Luisiana han sido los más afectados, debido a sus bajos índices de vacunación.

Se trata de una poderosa herramienta para convencer a quienes aún no deciden vacunarse y, aunque en opinión de muchos expertos, llegó demasiado tarde, todavía tiene el potencial de cambiar el curso de la pandemia.

