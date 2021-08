Clínicas de vacunación móviles de Golisano Children’s Hospital

La clínica móvil de vacunación de Golisano Children’s Hospital hará las siguientes paradas esta semana para suministrar la vacuna Pfizer para personas de 12 años en adelante. Estas clínicas móviles son sin cita y no tienen ningún costo.

Los menores deben estar acompañados por un padre ó un tutor autorizado. La cita para la segunda dosis será en el mismo sitio o en uno cercano.

Cualquier persona mayor de 12 años también puede recibir la vacuna sin costo en las clínicas de vacunación de Lee Health, ubicadas en Gulf Coast Medical Center. Para más información visite www.leehealth.org

5 p.m. – 8 p.m.

Dunbar High School, Fort Myers

3800 Edison Ave., Fort Myers

En esta parada se administrarán principalmente las segundas dosis. Sin embargo, se proveerán primeras dosis a aquellos que las requieran. Todos los que reciban su primera dosis en este centro, deberán presentarse en este mismo para la segunda dosis.

2 p.m. – 7 p.m.

Healthy Life Center, Babcock Ranch

42880 Crescent Loop, Babcock Ranch

1 p.m. – 4 p.m.

Hideaway Beach Club, Marco Island

333 Hideaway Cir. N., Marco Island

4 p.m. – 6 p.m.

Holiday Inn parking lot at

2431 Cleveland Ave., Fort Myers

En esta parada se administrarán principalmente las segundas dosis. Sin embargo, se proveerán primeras dosis a aquellos que las requieran. Todos los que reciban su primera dosis en este centro, deberán presentarse en este mismo para la segunda dosis.

3 p.m. – 6 p.m.

Mr. 99 Market, Immokalee

1811 Lake Trafford Rd., Immokalee

Do you see a typo or an error? Let us know