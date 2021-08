Despensas móviles de Harry Chapin, semana del 23 de Agosto

El Banco de Alimentos de Harry Chapin estará entregando comida gratis en las siguientes ubicaciones desde el 23 hasta el 28 de Agosto.

10 a.m. – 12 p.m.

Bonita Lions Club, Bonita Springs

10346 Pennsylvania Ave, Bonita Springs, FL 34135

10 a.m. – 12 p.m.

Fleamasters Flea Market, Fort Myers

4135 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Fort Myers, FL 33916

10 a.m. – 12 p.m.

Boys and Girls Club, Immokalee

1155 Roberts Ave W, Immokalee, FL 34142, USA

10 a.m. – 12 p.m.

Copperhead Golf Club, Lehigh Acres

20910 Copperhead Dr, Lehigh Acres, FL 33936

10 a.m. – 12 p.m.

Chalo Nitka Grounds, Moore Haven

301 10th St, Moore Haven, FL 33471

10 a.m. – 12 p.m.

Forrey Drive, LaBelle

Forrey Drive, Forrey Dr, LaBelle, FL 33935, USA

10 a.m. – 12 p.m.

Golden Gate Community Center, Naples

4701 Golden Gate Pkwy, Naples, FL 34116

10 a.m. – 12 p.m.

Faith Assembly of God, North Fort Myers

7101 Bayshore Rd, North Fort Myers, FL 33917

10 a.m. – 12 p.m.

Sacred Heart Church, Punta Gorda

211 W Charlotte Ave, Punta Gorda, FL 33950

10 a.m. – 12 p.m.

Boys and Girls Club, Naples

7500 Davis Blvd, Naples, FL 34104

10 a.m. – 12 p.m.

Lake Meade Community Park, Cape Coral (Entrar por NE 11th Ave)

1117 NE 23rd Terrace, Cape Coral, FL 33909

10 a.m. – 12 p.m.

Harns Marsh Middle School, Lehigh Acres

1820 Unice Ave N, Lehigh Acres, FL 33971

