Despensas de comida de St. Matthew’s House, semana del 23 de Agosto

St. Matthew’s House, en colaboración con Harry Chapin Food Bank, tendrá 4 distribuciones de comida en la semana del 23 al 27 de Agosto.

10 a.m. – 12 p.m.

St. Elizabeth Church

5225 Golden Gate Parkway, Naples 34116

10 a.m. – 12 p.m.

Naples Alliance Church

2504 Estey Ave. Naples, FL 34104

10 a.m. – 12 p.m.

Center Point Community Church

6590 Golden Gate Pkwy Naples, FL 34105

10 a.m. – 12 p.m.

Iglesia Pueblo de Dios

4400 Tamiami Trail E Naples, FL 34112

