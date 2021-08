Servicios para la comunidad en las bibliotecas del Condado Lee

Bibliotecas del condado Lee brindan servicios individualizados según la necesidad de cada estudiante, con el objetivo de reforzar la lectura y el aprendizaje de ellos. Entre ellos está “La hora del cuento”, que consiste de un tiempo en el que las familias pueden escuchar y disfrutar de un cuento de una forma interactiva. De este mismo hay 3 diferentes: uno bilingüe, uno enfocado para niños con necesidades especiales, y un último totalmente en español.

Para más información puede visitar www.leelibrary.net

