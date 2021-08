Crisis por la pandemia en Immokalee

Hospitales y clínicas en todo el Suroeste de Florida están sufriendo por el aumento de casos de Covid. En especial las clínicas comunitarias, que al tener recursos limitados se les hace más difícil atender a sus pacientes. Como es el caso de “Community Medical Care Center” en Immokalee, dirigida por el doctor Antonio González. “Esto parece un campo de guerra. Desde que llegamos aquí en la mañana, empezamos a trabajar con pacientes con Covid. Y todavía son las 8, las 9, las 10, las 11 de la noche y todavía estamos trabajando con ellos”, comentó González.

