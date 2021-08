Aumentan hospitalizaciones de no vacunados por variante Delta

Nuevo récord en el número de hospitalizaciones reportados en los dos centros de salud más grandes del Suroeste de Florida.

Lee Health reportó 598 pacientes con Covid-19. De estos 6 son niños, y 93 están en la unidad de cuidados intensivos. El sistema de salud también reportó que ayer 12 pacientes murieron por Covid en sus hospitales. Siendo esta la cifra más alta de fallecidos en un solo día a causa del virus. De los 12 fallecidos, 11 no estaban vacunados. Y el último tenía condiciones pre-existentes.

Por su parte el sistema de salud NCH reportó que están tratando a 213 pacientes por Covid en sus hospitales. De estos el 90% no están vacunados. Entre los hospitalizados se encuentran 4 menores. Y 64 de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Superando así su capacidad de 47 camas para uso de cuidado crítico.

“Esta variante Delta, la tenemos que considerar como un virus nuevo. Es practicamente un virus nuevo que está afectando a más personas jóvenes y personas saludables”. Asegura el doctor Carlos Quintero, quien está encargado de supervisar las hospitalizaciones en NCH. Añade que a pesar de que los niños no se enferman de gravedad, es preocupante como se han empezado a ver más pacientes pediátricos enfermos. “Para esos niños de 12 años para arriba, es muy importante que se vacunen. Número uno esa población. Ahora los pacientes más jóvenes, los niños más jóvenes que no se pueden vacunar, loq ue tienen que hacer es: lavarse las manos, utilizar mascarillas, y distaciamiento social” agrego el doctor Quintero.

