Veteranos locales comentan sobre situación en Afganistán

La situación en Afganistán ha dejado a muchos intranquilos. Incluyendo veteranos del Suroeste de Florida. Quienes se preguntan si estos 20 años de guerra fueron en vano. “Los dejamos con dinero, los dejamos con los equiptment [equipos], con helicopters [helicópteros], y todo para los militares. Y todo ese dinero que pusimos en ese país no viene pa’ tra.” comenta Wilfredo Vásquez, veterano retirado.

Por su parte Cid Fernández, ingeniero de la Fuerza Aérea y quien estuvo por última vez en Afganistán en el año 2012. Se muestra positivo ante la situación. “Para vivir con paz, tenemos que sentir que los talibanes van a crear un país, que como dijieron ellos en el acuerdo con Trump y el U.N. [Naciones Unidas] que va a ser una vida Islamica diferente. No como antes, así que vamos a ver”, asegura.

