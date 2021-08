Fundación “PACE Center for Girls” inicia evento “Love that Dress”

“PACE Center for Girls” ha transformado la vida de niñas y mujeres jóvenes por más de 35 años. Atendiendo anualmente a más de 3.000 niñas de edades comprendidas entre 11 y 18 años en 22 ubicaciones en Florida y Georgia.

Esta semana dan inicio a su reconocido evento de recolección de fondos “Love that Dress“. Los fondos recaudados serán usados para apoyar a quienes aún asisten a la escuela para que continuen con sus servicios académicos y de asesoramiento.

Enterese de como puede apoyarlos en el video.

Do you see a typo or an error? Let us know