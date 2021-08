Distrito escolar del condado Lee no aprobó requisito de mascarillas

Siete aulas en el condado Lee cierran por brotes de Covid. Esto sucede cuando más del 5% de los estudiantes o el personal se contagian en un periodo de 10 días. A pesar del alza en contagios, el concejo escolar del condado Lee decidió no aprobar el mandato de mascarillas en las escuelas.

La mayoría de los padres están de acuerdo con esta medida. Sin embargo, algunos padres del área seguirán enviando a sus hijos con mascarilla a la escuela. Como es el caso de Elozabeth Martínez, residente de Fort Myers, quien tiene un sístema inmune débil.

“A ellas no les interesa que la gente se burle de ellas o que les digan ‘remuevete la máscara’. Ellas los hasen por protección”, aseguró Martínez. “Cada quien tiene su manera de pensar. Por mi parte yo se la seguire poniendo y pues ya los padres están en lo que ellos decidan hacer con los de ellos”, agregó.

