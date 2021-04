Últimos programas y recursos de vacunas

For the latest vaccine schedules and resources in English click here.

A continuación se muestran los últimos horarios e información para las vacunas públicas COVID-19 en el suroeste de Florida.

WINK News actualizará esta lista a medida que haya nueva información disponible.

Para ver el informe del Departamento de Saludo de Florida sobre quién ha sido vacunado en el estado, haga clic aquí (descarga en PDF). El informe se actualiza diariamente.

El Departamento de Saludo de Florida mantiene un localizador de vacunas para confirmar la ubicación de las vacunas y la información de contacto en el estado.

ELIGIBILIDAD

Personas de 18 años o más

Los adolescentes de 16 o 17 años también serán elegibles pero solo para la vacuna Pfizer. Deben de completar una forma.

REQUISITO DE RESIDENCIA

Dr. Scott A. Rivkees, el cirujano del estado de Florida, emitió un aviso indicando que antes de administrar la primera dosis de la vacuna, todos los proveedores de vacunas del estado deben asegurarse de que el receptor sea un ‘residente’ de Florida o una persona que se encuentre en Florida para brindar servicios de atención médica que requieran contacto directo a pacientes.

Para ver los requisitos, haga clic aquí.

PRE-REGISTRO DE VACUNAS EN EL ESTADO DE FLORIDA

Los que son eligible para recivir la vacuna pueden visitar la página web para conseguir una cita para la vacuna administrada por el Departamento de Salud de Florida.

Adicionalmente, cada condado tiene un numero telefonico designado donde puede llamar para pre-registrarse si no hay aceso a el internet. Tambien se puede llamar as estos numeros telefonicos si tienes preguntas or necesitas informacion.

Sistem de pre-registro para la vacuna del estado de Florida

Charlotte: 866-200-9160 or (TTY) 833-990-3549

Collier: 866-201-4885 or (TTY) 833-990-3490

DeSoto: 866-201-7013 or (TTY) 833-476-1026

Glades: 866-201-6695 or (TTY) 833-476-1524

Hendry: 866-201-6745 or (TTY) 833-990-3548

Lee: 866-200-3468 or (TTY) 855-665-6608

More: papa otros condados, haga clic aquí

Harlem Heights

El departamento de salud in Lee County proporcionará 200 vacunas de Pfizer en la iglesia Mount Pleasant Missionary Baptist Church el sabado, april 24.

Dirección: 7240 Concourse Drive, Fort Myers

Hora: 9 a.m. a 1 p.m.

Estas citas están disponibles llamando al 239-437-8122

Los condados de Hendry y Glades

Los departamentos de salud en Hendry y Glades ofrecen vacunas las siguientes fechas:

El departamento de salud en Clewiston, 1100 S. Olympia

sabado, Abril 24 de 8 a.m. to 11 a.m.

El departamento de salud en LaBelle, 1140 Pratt Blvd

sabado, Abril 24th de 1 p.m. to 4 p.m.

Glades County Regional Training Center, 1030 Industrial Dr, Moore Haven

domingo, Abril 25th de 8:30 a.m. to 11 a.m.

Se requieren citas en todas las farmacias que ofrecen la vacuna.

Publix farmacias

Publix esta ofreciendo vacunas en todas de sus farmacias en el estado de Florida. Publix tiene vacunas de Moderna y ha decontinuado la vacuna de Johnson & Johnson, que es solo una dosis.

El supermercado oferece citas regularmente. Para mas informacion y reservar una cita, haga clic aquí.

Se tiene que reservar la cita en la página web.

Walmart and Sam’s Club farmacias

Si la página web demuestra que no hay citas quiere decir que todas las citas están reservadas.

Sam’s Club no requiere membresia para conseguir la vacuna en su farmacia.

To check for an appointment time visit: walmart.com or samsclub.com

Winn-Dixie farmacias

Para consultar la hora de una cita, visite: winndixie.com.

Número de atención al cliente de Winn-Dixie: 1-866-946-6349.

CVS farmacias

Para consultar la hora de una cita, visite: cvs.com.

Walgreens farmacias

Es posible que deba crear e iniciar sesión en una cuenta en línea de Walgreens.

Para consultar la hora de una cita, visite:: walgreens.com.

Writer: WINK News

