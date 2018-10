Fort Myers Operation Christmas Child drop-off locations and hours

A city-wide effort begins on November, 12 where school supplies, fun toys and hygiene items will be placed in empty shoe boxes, then donated to overseas children for the Samaritan’s Purse project.

The project, Operation Christmas Child, will be conducted in 5,000 cities throughout the United States. In Fort Myers, its national collection week will be held from Nov. 12 to Nov. 19.

This year has an ambitious goal. Organizers hope to collect 29,320 gifts in the Fort Myers area to put Operation Christmas Child on track for its global goal to reach 11 million children.

The following are local collection sites:

Fort Myers – Christ Community Church of Fort Myers

4050 Colonial Boulevard

Mon, Nov. 12: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 10:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 14: 4:00 PM – 6:00 PM

Thu, Nov. 15: 5:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 16: 5:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 17: 10:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 18: 1:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 19: 8:00 AM – 4:00 PM

Fort Myers – Grace Church – Fort Myers Shores

14036 Matanzas Drive

Mon, Nov. 12: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 10:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 14: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 16: 10:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 19: 10:00 AM – 12:00 PM

Fort Myers – Park Alliance Church

7469 San Carlos Boulevard

Mon, Nov. 12: 8:00 AM – 10:00 AM

Tue, Nov. 13: 5:00 PM – 7:00 PM

Wed, Nov. 14: 8:00 AM – 10:00 AM

Thu, Nov. 15: 5:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 16: 8:00 AM – 10:00 AM

Sat, Nov. 17: 8:00 AM – 10:00 AM

Sun, Nov. 18: 7:30 AM – 9:30 AM

Mon, Nov. 19: 8:00 AM – 10:00 AM

North Fort Myers – Northside Baptist Church

8250 Littleton Road

Mon, Nov. 12: 9:00 AM – 11:00 AM

Tue, Nov. 13: 4:00 PM – 6:00 PM

Wed, Nov. 14: 4:00 PM – 6:00 PM

Thu, Nov. 15: 4:00 PM – 6:00 PM

Fri, Nov. 16: 9:00 AM – 11:00 AM

Sat, Nov. 17: 9:00 AM – 11:00 AM

Sun, Nov. 18: 2:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 19: 8:00 AM – 10:00 AM

Fort Myers – Parkway Baptist Church

6211 Briarcliff Road

Mon, Nov. 12: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 6:30 PM – 8:30 PM

Wed, Nov. 14: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 15: 6:30 PM – 8:30 PM

Fri, Nov. 16: 10:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 18: 1:30 PM – 3:30 PM

Mon, Nov. 19: 9:00 AM – 11:00 AM

Labelle – First Baptist Church of LaBelle

330 N Main Street

Mon, Nov. 12: 9:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 9:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 14: 9:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 15: 9:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 16: 9:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 17: 9:00 AM – 2:00 PM

Sun, Nov. 18: 1:00 PM – 5:00 PM

Mon, Nov. 19: 7:00 AM – 11:00 AM

Punta Gorda – First United Methodist Church of Punta Gorda

507 W Marion Avenue

Mon, Nov. 12: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 10:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 14: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 16: 10:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 19: 10:00 AM – 12:00 PM

Cape Coral – Cape Alliance Church

4307 Skyline Boulevard

Mon, Nov. 12: 5:00 PM – 7:00 PM

Tue, Nov. 13: 5:00 PM – 7:00 PM

Wed, Nov. 14: 5:00 PM – 7:00 PM

Thu, Nov. 15: 5:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 16: 5:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 18: 12:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 19: 7:00 AM – 11:00 AM

Lehigh Acres -Lehigh Acres Church of the Nazarene

210 Lee Boulevard

Mon, Nov. 12: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 10:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 14: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 16: 10:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 17: 12:00 PM – 2:00 PM

Sun, Nov. 18: 2:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 19: 10:00 AM – 12:00 PM

Estero -First Baptist Church of Estero

20300 Trailside Drive

Mon, Nov. 12: 11:00 AM – 1:00 PM

Tue, Nov. 13: 9:00 AM – 11:00 AM

Wed, Nov. 14: 5:00 PM – 7:30 PM

Thu, Nov. 15: 9:00 AM – 11:00 AM

Fri, Nov. 16: 9:00 AM – 11:00 AM

Sat, Nov. 17: 8:00 AM – 10:00 AM

Sun, Nov. 18: 8:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 19: 9:00 AM – 11:00 AM

Cape Coral – Cape Coral First United Methodist Church

4118 Coronado Parkway

Mon, Nov. 12: 1:00 PM – 3:00 PM

Tue, Nov. 13: 6:00 PM – 8:00 PM

Wed, Nov. 14: 1:00 PM – 3:00 PM

Thu, Nov. 15: 6:00 PM – 8:00 PM

Fri, Nov. 16: 1:00 PM – 3:00 PM

Sat, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 18: 10:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 19: 10:00 AM – 12:00 PM

Naples – Grace Bible Church

1055 Pine Ridge Road

Mon, Nov. 12: 2:00 PM – 5:00 PM

Tue, Nov. 13: 2:00 PM – 5:00 PM

Wed, Nov. 14: 2:00 PM – 5:00 PM

Thu, Nov. 15: 2:00 PM – 5:00 PM

Fri, Nov. 16: 2:00 PM – 5:00 PM

Sat, Nov. 17: 1:00 PM – 4:00 PM

Sun, Nov. 18: 12:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 19: 12:00 PM – 2:00 PM

Marco Island – Marco Presbyterian Church

875 W Elkcam Circle

Mon, Nov. 12: 9:00 AM – 4:00 PM

Tue, Nov. 13: 9:00 AM – 4:00 PM

Wed, Nov. 14: 9:00 AM – 4:00 PM

Thu, Nov. 15: 9:00 AM – 4:00 PM

Fri, Nov. 16: 9:00 AM – 4:00 PM

Sat, Nov. 17: 9:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 18: 9:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 19: 9:00 AM – 11:00 AM

Naples – Naples Alliance Church

2504 Estey Avenue

Mon, Nov. 12: 10:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 12: 5:00 PM – 7:00 PM

Tue, Nov. 13: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 13: 5:00 PM – 7:00 PM

Wed, Nov. 14: 10:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 14: 5:00 PM – 7:00 PM

Thu, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 15: 5:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 16: 10:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 16: 5:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 17: 9:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 18: 9:00 AM – 1:00 PM

Mon, Nov. 19: 9:00 AM – 12:00 PM

Naples – East Naples Baptist Church

1697 Shadowlawn Drive

Mon, Nov. 12: 1:00 PM – 4:00 PM

Tue, Nov. 13: 1:00 PM – 4:00 PM

Wed, Nov. 14: 1:00 PM – 4:00 PM

Thu, Nov. 15: 1:00 PM – 4:00 PM

Fri, Nov. 16: 1:00 PM – 4:00 PM

Sat, Nov. 17: 9:00 AM – 11:00 AM

Sat, Nov. 17: 2:00 PM – 4:00 PM

Sun, Nov. 18: 2:00 PM – 5:00 PM

Mon, Nov. 19: 9:00 AM – 11:30 AM

Naples – Eagle’s Nest Worship Center

6920 Immokalee Road

Mon, Nov. 12: 1:00 PM – 3:00 PM

Tue, Nov. 13: 1:00 PM – 3:00 PM

Wed, Nov. 14: 1:00 PM – 6:30 PM

Thu, Nov. 15: 1:00 PM – 3:00 PM

Fri, Nov. 16: 1:00 PM – 3:00 PM

Sat, Nov. 17: 9:00 AM – 11:00 AM

Sun, Nov. 18: 8:30 AM – 10:30 AM

Mon, Nov. 19: 8:00 AM – 10:00 AM

For additional drop-off locations, visit their website.

Writer: Michael Mora