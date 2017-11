Yorgo’s Greek-style food, 2 Trader Joe’s products recalled for listeria

ST. PETERSBURG, Fla. (WTSP) Yorgo’s Foods is recalling its Greek-style food products because of a possible risk of listeria contamination.

Two Trader Joe’s products manufactured by the company also are recalled. The products are sold in stores nationwide.

A routine FDA sample discovered listeria bacteria in one sample of “Original Tahini Sauce,” according to a news release on the FDA website.

Most of the products were distributed in 8, 12, 16 and 32-ounce plastic cups or 2 and 5-pound plastic bags. It’s advised all products should be thrown away or returned to the grocery store of purchase for credit.

Anyone with questions can call the company at 603-624-5830 from 9 a.m. to 4 p.m. Monday through Friday.

See the FDA website for all product photos.

Below is a list of affected products:

UPC # PRODUCT SIZE 7 56248 10002 5 ORIGINAL HOMMUS 8 OZ 7 56248 10008 7 VEGETABLE HOMMUS 8 OZ 7 56248 10015 5 GARLIC HOMMUS 8 OZ 7 56248 10016 2 ROASTED RED PEPPER HOMMUS 8 OZ 7 56248 10018 6 LEMON PEPPER HOMMUS 8 OZ 7 56248 10019 3 CHIPOLTE PEPPER HOMMUS 8 OZ 7 56248 10003 2 BABA GHANNOUJ 8 OZ 7 56248 10031 5 SUNDRIED TOMATO HOMMUS 8 OZ 7 56248 10032 2 GREEN OLIVE HOMMMUS 8 OZ 7 56248 10067 4 SPINACH HOMMUS AND ARTICHOKE 8 OZ 7 56248 10034 6 GARLIC AND CHIVE HOMMUS 8 OZ 7 56248 10004 9 GRAPE LEAVES 8 OZ 0078 7208 TRADER JOE’S CILANTRO & CHIVE YOGURT DIP 8 OZ 0078 7239 TRADER JOE’S TAHINI SAUCE 8 OZ 7 56248 10005 6 ORIGNAL HOMMUS 16 OZ 7 56248 10014 8 GARLIC HOMMUS 16 OZ 7 56248 10017 9 ROASTED RE PEPPER HOMMUS 16 OZ 7 56248 10006 3 BABA GHANNOUJ 16 OZ 7 56248 10010 0 ORIGINAL HOMMUS 32 OZ 7 56248 10016 2 PARTY TRAY RED PEPPER HOMMUS 2LB 7 56248 10049 0 YOGURT DIP CILANTRO & CHIVE 8 OZ 7 56248 10053 7 TZATZIKI 8 OZ 7 56248 10100 8 ORIGINAL HOMMUS 5 LB 7 56248 10057 5 TABOULE SALAD 5 LB VEGETABLE HOMMUS 5LB BABA GHANNOUJ 5LB GARLIC HOMMUS 5LB ROASTED RED PEPPER 5LB TAHINI SAUCE 5LB GRAPE LEAVES 5LB FALAFEL 5LB TZATZIKI 5 LB 7 56248 10068 1 CHICKPEA SALAD 5LB 7 56248 10069 8 BLACK BEAN SALAD 5LB 7 56248 10071 1 THREE BEAN SALAD 5LB 7 56248 10001 8 TABOULE SALAD 7 OZ 7 56248 10007 0 TABOULE SALAD 14 OZ 7 56248 10061 2 CHICKPEA SALAD 12 OZ 7 56248 10062 9 BLACK BEAN SALAD 12 OZ 7 56248 10063 6 THREE BEAN SALAD 12 OZ 7 56248 10064 3 VEGAN HOPPIN SALAD 12 OZ 7 56248 10097 1 PARTY TRAY ORGINAL HOMMUS 2LB